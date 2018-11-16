Ханю с мировым рекордом выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Москве

На Гран-при по фигурному катанию в Москве лучший результат в короткой программе у мужчин показал японец Юдзуру Ханю. Он набрал 110,53 балла.

Вторым идет грузин Морис Квителашвили, третьим – швед Александр Майоров. Лучший среди россиян Михаил Коляда на восьмой позиции. Артур Дмитриев – девятый, Андрей Лазукин – 11-й.

Фигурное катание

Москва (Россия)

"Гран-при"

Кубок Ростелекома

Мужчины

Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) - 110,53

2. Морис Квителашвили (Грузия) - 89,94

3. Александр Майоров (Швеция) - 82,33

4. Кадзуки Томоно (Япония) - 82,26

5. Пауль Фенц (Германия) - 78,28

6. Алексей Красножон (США) - 75,32

8. Михаил Коляда (Россия) - 69,10

9. Артур Дмитриев (Россия) - 67,58

11. Андрей Лазукин (Россия) - 62,45