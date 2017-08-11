Елена Радионова: "Фигурное катание - моя жизнь, а как можно устать от жизни?"

Россиянка Елена Радионова в интервью "СЭ" призналась, что не устает от фигурного катания. По ее словам, спорт для нее это вся жизнь.

– От фигурного катания вы когда-нибудь устаете?

– Нет, - ответила Радионова. - Я люблю кататься, это моя жизнь, а как можно устать от жизни? К тому же всегда есть возможность переключиться. На учебу, например. Учусь я на заочном, но успешно перешла в этом году на второй курс.

– Заочное обучение требует от спортсмена очень большой внутренней дисциплины.

– Вот с этим у меня точно проблем нет. Когда понимаю, что надо, меня не приходится заставлять. В школе было точно так же. Между тренировками я ходила на уроки, по вечерам занималась с репетиторами, подтягивала школьные предметы, учила язык. Было очень тяжело, но экзамены я сдала без проблем. Понимала, что это нужно прежде всего мне.

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