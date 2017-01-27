Боброва и Соловьев вышли в лидеры чемпионата Европы после пересмотра результатов

Итальянская пара Анна Каппеллини/Лука Ланотте после пересмотра результатов короткого танца на чемпионате Европы потеряли один балл, сообщает пресс-служба ФФККР. Последняя поддержка в их программе была расценена как лишний элемент.
Таким образом, на первое место после короткого танца переместились россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
Острава (Чехия)
Чемпионат Европы
Танцы
Короткий танец
1. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) - 76,18
2. Каппеллини/Ланотте (Италия) - 75,65
3. Пападакис/Сизерон (Франция) - 75,48
4. Гиньяр/Фаббри (Италия) - 70,46
5. Тобиас/Ткаченко (Израиль) - 69,35
6. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) - 68,17...
8. СИНИЦИНА/КАЦАЛАПОВ (Россия) - 64,67
Шотландия
Французская федерация пожаловалась. Молодцы. Только вот непонятно, почему сняли один балл, разве поддержка стоит именно столько, если уж ее не засчитали. Или на этот счёт есть свои правила?
13:26
Observer2016
Интересно, техком сам решил пересмотреть выступление итальянцев или "кто-то" пожаловался?
10:12
grechka2103
Я в шоке... Сколько лет смотрю, впервые такое...
03:03