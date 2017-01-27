01:19 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Боброва и Соловьев вышли в лидеры чемпионата Европы после пересмотра результатов

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Итальянская пара Анна Каппеллини/Лука Ланотте после пересмотра результатов короткого танца на чемпионате Европы потеряли один балл, сообщает пресс-служба ФФККР. Последняя поддержка в их программе была расценена как лишний элемент.

Таким образом, на первое место после короткого танца переместились россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. 

Острава (Чехия)

Чемпионат Европы

Танцы

Короткий танец

1. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) - 76,18

2. Каппеллини/Ланотте (Италия) - 75,65

3. Пападакис/Сизерон (Франция) - 75,48

4. Гиньяр/Фаббри (Италия) - 70,46

5. Тобиас/Ткаченко (Израиль) - 69,35

6. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) - 68,17...

8. СИНИЦИНА/КАЦАЛАПОВ (Россия) - 64,67

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Шотландия

Французская федерация пожаловалась. Молодцы. Только вот непонятно, почему сняли один балл, разве поддержка стоит именно столько, если уж ее не засчитали. Или на этот счёт есть свои правила?

13:26

Observer2016

Интересно, техком сам решил пересмотреть выступление итальянцев или "кто-то" пожаловался?

10:12

grechka2103

Я в шоке... Сколько лет смотрю, впервые такое...

03:03

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