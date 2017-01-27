Боброва и Соловьев вышли в лидеры чемпионата Европы после пересмотра результатов

Итальянская пара Анна Каппеллини/Лука Ланотте после пересмотра результатов короткого танца на чемпионате Европы потеряли один балл, сообщает пресс-служба ФФККР. Последняя поддержка в их программе была расценена как лишний элемент.

Таким образом, на первое место после короткого танца переместились россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Острава (Чехия)

Чемпионат Европы

Танцы

Короткий танец

1. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) - 76,18

2. Каппеллини/Ланотте (Италия) - 75,65

3. Пападакис/Сизерон (Франция) - 75,48

4. Гиньяр/Фаббри (Италия) - 70,46

5. Тобиас/Ткаченко (Израиль) - 69,35

6. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) - 68,17...

8. СИНИЦИНА/КАЦАЛАПОВ (Россия) - 64,67