Александра Трусова: "Очень рада, что буду выступать на взрослом чемпионате России"

Россиянка Александра Трусова рассказала, что рада принять участие во взрослом чемпионате России. Она также добавила, что ей нравится соревноваться с взрослыми, с чемпионами.

- Вы же будете выступать на чемпионате России?

- Да, в этот раз меня допустили. Мне очень нравится, когда на соревнованиях очень много сильных спортсменок, и я очень рада, что буду выступать на взрослом чемпионате России.

- На пьедестал в Саранске так же сильно хочется попасть?

- Я об этом не думаю. Нужно откатать так, чтобы сделать все запланированные элементы.

- С кем особенно интересно будет выйти на один лед?

- Мне вообще нравится соревноваться с взрослыми, с чемпионами. А главный соперник для меня – это я сама. И всегда так.