Александра Трусова: "Очень рада, что буду выступать на взрослом чемпионате России"

Россиянка Александра Трусова рассказала, что рада принять участие во взрослом чемпионате России. Она также добавила, что ей нравится соревноваться с взрослыми, с чемпионами.
- Вы же будете выступать на чемпионате России?
- Да, в этот раз меня допустили. Мне очень нравится, когда на соревнованиях очень много сильных спортсменок, и я очень рада, что буду выступать на взрослом чемпионате России.
- На пьедестал в Саранске так же сильно хочется попасть?
- Я об этом не думаю. Нужно откатать так, чтобы сделать все запланированные элементы.
- С кем особенно интересно будет выйти на один лед?
- Мне вообще нравится соревноваться с взрослыми, с чемпионами. А главный соперник для меня – это я сама. И всегда так.
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