Александр Горшков: "Туктамышева выступила хорошо. Она молодец"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе "Гран-при" в Японии. Россиянка набрала 76,17 балла и занимает первое место, на 0,09 опережая хозяйку льда Сатоко Мияхару.

- Туктамышева выступила очень хорошо, - сказал Горшков. - Она молодец. Но, как мы все знаем, всегда есть то, что можно улучшить. Прокат, на мой взгляд, вышел красивым. С технической стороны у нее присутствует резерв, чтобы подтянуть определенные элементы. Я надеюсь, что это ей по силам.

Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. (Арман Мкртчян)

Туктамышева лидирует после короткой программы в Японии

Блестящий прокат короткой программы Елизаветы Туктамышевой в Японии. Видео