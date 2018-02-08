"Валенсия" – "Барселона". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч "Валенсия" – "Барселона" в 1/2 финала Кубка Испании. Это ответная встреча, она состоится в четверг на стадионе "Месталья" в Валенсии. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито не более трех мячей.

Три поражения подряд у "Валенсии". Поражения разные: 1:4 – от "Реала", 0:1 – от "Барселоны" в первой кубковой игре и 0:1 – от "Атлетико". Последние поражения по счету выглядят достойно, в обороне "Валенсия" выглядела неплохо, а вот в атаке показала себя не очень дееспособной. Моментов практически не было – что с "Барселоной" на "Камп Ноу", что с "Атлетико" на "Ванда Метрополитано".

И вот сейчас после поражения от "Барселоны" в первом матче полуфинала Кубка короля Марселино Гарсия Тораль заявил, что постарается сделать все, чтобы "Барса" на выезде не забила. "Валенсии", конечно, нужно думать о том, как не дать забить "Барселоне", но нужно думать и о том, как забить самой. Нынешней "Барселоне" не так просто забить, не так легко создавать моменты в матче с ней.

Здесь, несмотря на то, что напрашивается вариант с суперрезультативной игрой, "Валенсии" нельзя нестись вперед, потеряв голову. Нельзя оголять тылы и пропускать первой. Тогда придется забивать три мяча. А сделать это даже на "Месталье" при поддержке болельщиков будет архисложно. "Валенсия" должна играть максимально правильно – с горячим сердцем, но холодной головой. Да, болельщики погонят вперед, но, если "Валенсия" пропустит первой, то пиши пропало. Если долгое время будет сохраняться счет 0:0, то какой-то шанс отличиться будет. Возможно, будет ситуация, при которой "Валенсии" удастся перевести матч в дополнительное время или даже в серию пенальти. В этом шанс "Валенсии", и весьма неплохой.

Я бы попробовал сыграть в этом матче "тотал меньше 3 мячей" с неплохим коэффициентом 2,03. Когда все ждут "верх", можно рискнуть и сыграть от обратного.