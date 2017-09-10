"Сибирь" – "Авангард". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Сибирь" – "Авангард" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в воскресенье в Новосибирске на арене "Сибирь". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче омичи одержат победу.

И те, и другие вернулись из поездки – Москва – Братислава. Омичи как раз играли со "Слованом", хороший матч провели, на контратаках победили. "Сибирь" дома хороша – три победы подряд, но над не самыми сильными соперниками. В последнем матче сибиряки играли с "Витязем", тоже использовали контратаки и даже перебросали соперника, выиграли.

В этой встрече, я думаю, ни одна из команд не будет иметь большого преимущества. Это все-таки сибирское дерби, не нужно забывать. Но "Авангард" все время хорошо себя чувствует в Новосибирске. Предполагаю, что победа здесь будет за омичами, скорее всего, минимальная. Но все-таки жду трудовой победы от гостей в основное время. Физически сейчас "Авангард" сейчас готов лучше, чем "Сибирь".