Россия – Сербия. Прогноз "Рейтинга Букмекеров"

Во втором полуфинале чемпионата Европы по баскетболу сборная России встретится с командой Сербии. В потенциально плотном сражении вряд ли стоит ждать высокую результативность.

К этому сражению обе команды подошли в отличном расположении духа. Сербия за весь турнир проиграла всего раз – России. Но в четвертьфинале уверенно разобралась с итальянцами. Богдан Богданович пребывает в великолепной форме и наверняка жаждет реванша за фиаско в групповом раунде.

Россия сумела по ходу четвертьфинального сражения с Грецией переломить ход поединка и дожать эллинов в концовке. Снова на коне был Алексей Швед, однако и Тимофей Мозгов подсобил очень достойно, реализовав 5/8 с игры. Кстати, именно приличный фронт-корт команды Базаревича может быть проблемой для Сербии, которая явно доминировала в этом компоненте против Италии.

Несмотря на серьезные потери перед началом турнира, кажется, что команда Джорджевича уже и забыла про них, демонстрируя уверенный и качественный баскетбол. Не думаю, что во второй раз подряд Сербия уступит России, однако на такой стадии брать викторию с форой (-5,5) кажется несколько рискованным. Россия уже показала, что умеет ликвидировать отставания, и будет биться до самого конца.

В данном случае стоит обратить внимание на тотал меньше 152,5 очка. Думается, что в данной встрече не возможна перестрелка. Обе команды на протяжении всего турнира неплохо играли в защите. Россия, если не считать проигрыш от Латвии, только раз пропустила больше 73 очков. Сербия в свою очередь также только от той же Латвии пропустила больше 78 баллов.

Кроме того, в матчах с участием сборной России лишь раз было набрано больше 153 очков. Во встречах с участием Сербии данный тотал пробивался в трех из семи сражений, но дважды команды набирали не больше 156 пунктов. Важность и принципиальность сражения заставят команды играть внимательней.