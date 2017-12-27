Прогноз на матч "Авангард" – "Салават Юлаев" от Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса", комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Авангард" – "Салават Юлаев" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в среду в Омске на "Арена-Омск". Наш эксперт предлагает две ставки на эту игру.

"Авангард" одержал очень хорошую, результативную и уверенную победу за счет третьего периода над казанским "Ак Барсом". Достаточно хорошо себя в этой встрече проявил, поэтому будет фаворитом в домашней игре.

Что касается "Салавата Юлаева", то он в последней встрече победил в гостях "Барыс". Он очень хорошо сейчас себя чувствует, наладились отношения в команде. Посмотрим, появятся ли новички команды Саюстов, Ткачев и Налимов. Возможно, что нет, так как заняты еще переездом.

Думаю, что победа в этой встрече будет за "Салаватом Юлаевом", будет "низовая" игра.