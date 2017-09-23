"Лестер" – "Ливерпуль". Прогноз Дениса Казанского

Комментатор, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Денис Казанский записал прогноз на матч 6-го тура английской премьер-лиги "Лестер" – "Ливерпуль". Встреча начнется 23 сентября в 19.30 по московскому времени. Эксперт предполагает, что игра получится результативной.

Только что эти соперники провели очный матч в Кубке лиги, который закончился победой "Лестера". Правда, и с той, и с другой стороны не было лидеров. Я практически не сомневаюсь в том, что эта встреча получится результативной. "Лестер" потихоньку приходит в себя после серии поражений.

"Ливерпуль" на выезде в премьер-лиге играет очень весело. Команда мощно действует в нападении, но при этом постоянно пропускает. В этом плане у подопечных Юргена Клоппа явный дисбаланс. Мне представляется, что и "Лестер" весьма яркой сыграет в атаке с учетом проблем "Ливерпуля" в обороне. В этом поединке я жду красивой перестрелки голами.