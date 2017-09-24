"Краснодар" – "Зенит". Прогноз Максима Калиниченко

Бывший полузащитник московского "Спартака", днепропетровского "Днепра" и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч "Краснодар" – "Зенит" в 11-м туре РФПЛ. Он полагает, что счет откроют хозяева.

Первое и второе места встречаются между собой, "Зенит" на выезде. У "Зенита" тоже не все хорошо в последнее время с результатами. По крайней мере в Кубке проиграли дерби питерскому "Динамо". Думаю, что теперь уже на чемпионат, скажем так, еще больше обращать внимания.

Но в Краснодаре придется непросто. "Краснодар", наверное, готов потихонечку как минимум вмешаться в лигочемпионскую борьбу. Эта игра с "Зенитом" будет определяющая для амбиций, притязаний краснодарцев. Смогут ли они дать бой "Зениту", а в идеале победить и догнать питерцев по очкам.

Интересный матч будет. Две атакующие команды, но "Краснодар" играет дома, и "Зенит" итак очень редко начинает активнее. Думаю, и на этот раз "Краснодар" будет активнее в начале, а "Зенит" по ходу дела будет прибирать инициативу к рукам, если "Краснодар" позволит.

Но думаю, что "Краснодар" обязан начинать активно. Уж если "Краснодар" активно, и будет доля везения, то и забьет "Краснодар" быстро и забьет первым. Поэтому я рискнул бы и сделал прогноз на эту игру – первый гол в этом матче забьет "Краснодар". Достаточно неплохой коэффициент, рядом с двойкой. Я не хочу гадать с тоталами и остановлюсь на такой достаточно необычной ставке.