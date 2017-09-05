Италия – Израиль. Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России по футболу, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов сделал прогноз на матч Италия – Израиль. Это встреча сборных команд в восьмом туре отборочного турнира ЧМ-2018. Она состоится во вторник на стадионе "Мапей – Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии. Наш эксперт предполагает, что в предстоящем матче будет забито не менее четырех мячей.

Против испанцев у Италии не было ни шанса. Иско провел удивительный матч, в котором даже великий Буффон не был ему достойным соперником. Судя по всему, Испания уже не отдаст первого места в группе. Остается Италии забирать свои очки и готовиться к стыковым встречам.

Для начала нужно обыграть дома Израиль, который сейчас находится в жутком психологическом состоянии. Капитан Захави после поражения от Македонии бросил повязку… Его отлучили от сборной, а он сам вообще решил закончить.

Италия и в гостях победила Израиль 3:1. Думаю, дома будет не менее уверенная победа. Учитывая разгром в Мадриде, итальянцы постараются всем показать, что они конкурентоспособны в отборочном цикле к ЧМ-2018. Жду веселого футбола и минимум четырех мячей.