"Герта" – "Боруссия" Дортмунд. Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России, эксперт "Рейтинга Букмекеров", Егор Титов подготовил прогноз на матч "Герта" – "Боруссия" Дортмунд в 19-м туре бундеслиги. Встреча состоится в пятницу на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито более трех мячей.

"Боруссия" не лучшим образом провела первый матч после перерыва, не сумев дома обыграть "Вольфсбург". 0:0 вообще не очень типичный результат для "Боруссии". Мы-то все привыкли видеть от нее гигантское количество голов: она сама забивает, сама пропускает. Но, наверное, сейчас не удалось быстро перестроиться, лишившись Обамеянга. Судя по всему, он вот-вот уйдет из "Боруссии". И я пока не очень хорошо понимаю, как будет выглядеть атака "Боруссии". Отметил бы, что у Андрея Ярмоленко много моментов в каждом матче. Он их находит, но вот с реализацией пока все не очень хорошо.

Думаю, что второй сухой матч подряд от Дортмунда мы не увидим. Тем более я посмотрел на домашнюю статистику "Герты". Она много забивает, много пропускает, было 2:2 с "Баварией". Чего-то похожего сейчас я жду. Считаю, что по голу команды точно забьют и на этом не остановятся. Вряд ли новому тренеру удалось так уж быстро научить дортмундцев не пропускать. У "Вольфсбурга" было много моментов, но забить он не сумел.

Так что мой вариант "обе забьют и тотал больше 2.5 мяча".