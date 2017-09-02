Елена Веснина – Мэдисон Киз. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Елена Веснина – Мэдисон Киз в третьем круге женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится в ночь с субботы на воскресенье. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче американка победит в двух партиях.

Киз, на мой взгляд, должна побеждать в этой встрече. Выиграла она турнир в Стэнфорде, что придало ей уверенности в себе. Покрытие на US Open в целом ей тоже подходит. За нее болеют в Нью-Йорке. Главное, чтобы не зажало Мэдисон, тогда с ней будет очень сложно справиться.

Дважды девушки встречались. На траве Весниной удалось побороться, но все-таки проиграла в двух сетах, а в Монреале Киз выиграла без всяких затруднений.

Лена – молодец, она прошла Блинкову и Флипкенс, причем в двух сетах. Но это совсем иной уровень по сравнению с Киз. По скорости ударов мало кто может соперничать с Мэдисон, подача у нее тоже прекрасная. Поэтому я ставлю на победу американки в двух партиях. Она один из главных претендентов на победу на US Open.