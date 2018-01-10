"Челси" - "Арсенал". Прогноз от Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах "Матч ТВ", постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч "Челси" – "Арсенал", который состоится в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги сезона 2017/2018. Он полагает, что первая половина встречи на "Стэмфорд Бридж" не будет богата на забитые мячи.

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Но праздники праздниками, а прогнозы по расписанию. Сегодня мы поговорим об Англии. Я редко даю прогнозы на Англию, но решил сегодня рискнуть. Это полуфинал Кубка Лиги. Как мы знаем, "Манчестер Сити" с "Бристолем" играет в одной паре, а в другой лондонское дерби – "Челси" против "Арсенала". Первый матч пройдет на "Стэмфорд Бридж".

"Арсенал" только что вылетел из одного Кубка, проиграв "Ноттингем Форест". Наверное, не в лучшем настроении пребывает команда Арсена Венгера. Вообще, "Арсенал" в последнее время такой себе кубковый боец, мы помним его победы в финале Кубка Англии.

История "Челси" и "Арсенала" очень богатая на разные матчи. Совсем недавно они подарили шикарнейший матч на "Эмирейтс", где была ничья 2:2. До этого в чемпионате на "Стэмфорд Бридж" сыграли 0:0. Посмотрел статистику – на "Стэмфорд Бридж" в последнее время "Арсенал" играет очень плохо. Была ничья 0:0, а до этого проиграли 1:3, 0:2 и даже 0:6 в каком-то юбилейном матче Арсена Венгера.

Я думаю, что с учетом того, что это двухраундовое противостояние, вряд ли команды будут рисковать. Плюс к этому, мы пока еще не понимаем, какие составы выставит Конте и Венгер на эту встречу. Я думаю, что пиршества голов, как это было недавно на "Эмирейтс", скорее всего, в этой встрече Кубка Лиги мы не увидим. Здесь ставка будет сделана больше на ответную игру.

"Челси" особо раскрываться не будет, так как гол на выезде здесь имеет определенное значение. Опять-таки, в каком составе выйдет "Арсенал"? В каком состоянии команда будет? Эта команда одна из самых непредсказуемых в английском футболе. Поэтому я бы предложил сыграть "низ" в этом матче. Может быть, даже сосредоточился на первом тайме. В первом тайме голов вообще может не быть. Например, "первый тайм ничья 0:0" c хорошим коэффициентом от Winline 2,88.

Но я бы пошел на вариант "тотал 1-го тайма меньше 1". То есть, если хотя бы один гол забьют, то это будет расход. Почему-то мне кажется, что вообще голов не будет в первом тайме. Если один какой-то и заковыряют, то деньги вернутся на депозит. Здесь коэффициент тоже очень приличный – больше двойки. Рискуйте, если хотите. Можете соглашаться, можете не соглашаться.