"Бавария" – "Андерлехт". Прогноз Никиты Ковальчука

Создатель популярной интернет-передачи "Картавый футбол" Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды "Рейтинга Букмекеров" сделал прогноз на матч "Бавария" – "Андерлехт" в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча состоится 12 сентября в 21.45 по московскому времени. Наш эксперт ставит на разгромную победу "Баварии".

Подопечные Карло Анчелотти очень неожиданно проиграли "Хоффенхайму" (0:2), и такой результат, безусловно, многих напрягает. В "Баварии" имеются определенные переживания. Роберт Левандовски высказался на эту тему, и Томас Мюллер. Но, в любом случае, "Бавария" есть "Бавария". И кто бы что там не говорил и не накалял атмосферу, мюнхенский гранд остается одним из лучших клубов мира. Абсолютно уверен в том, что в немецком клубе сделают правильные выводы из тех ошибок, которые они совершили. Тренерский штаб сейчас еще больше поработает над командными взаимодействиями, что приведет к тому, что "Бавария" выйдет на матч с "Андерлехтом" в полном порядке и с крепкой мотивацией. Плюс ко всему мюнхенцы играют дома на переполненной, как всегда, "Алльянц Арене". В такой ситуации у бельгийского клуба просто нет шансов.