"Барселона" – "Валенсия". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч "Барселона" – "Валенсия" в 1/2 финала Кубка Испании. Это первая встреча, она состоится в четверг на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева победят, но пропустят.

Скрытый финал Кубка Испании, как мне кажется. Но "Барселона" – однозначный фаворит. "Валенсия" проиграла крупно мадридскому "Реалу" в последнем туре ла лиги, но счет был не по игре. У "Валенсии" были моменты и в первом тайме, и во втором. Минут 20 "Валенсия" откровенно гоняла "Реал", возила его. Но у "Реала" был очень хороший КПД в том матче, отличная реализация моментов. Плюс, пенальти, которые удалось реализовать. Но "Валенсия" показала себя командой, которая находится в хорошей форме, только в конце чуть-чуть не сдюжила. Видимо, сказались 120 минут, проведенные в кубковой встрече против "Алавеса".

Здесь против "Барселоны" "Валенсии" будет архисложно. Да, "Барселона" испытала серьезные проблемы с "Алавесом" в последнем туре. Сама себе она нарисовала проблемы, пропустив в первом тайме от Йона Гвидетти. Но во втором тайме "Барса" показала, что она может добавить в нужный момент. Класс игроков никто не отменял. Даже в не самой хорошей для себя игре "Барселона" свое взяла, пусть и скромненько, но победу одержала.

Здесь кубковая игра. Я думаю, что "Барселона" постарается сделать определенную ставку именно на первый матч. Но проблемы "Барселоны" в обороне были видны и в прошлых встречах: два пропустили от "Реал Сосьедад", от "Алавеса" один пропустили, а могли и больше. У "Леванте" также были хорошие моменты, Тер Штеген выручал. С быстрой, резкой, разнообразной атакой "Валенсии" у "Барсы" могут быть проблемы. Наверняка моменты у гостей будут. "Валенсия", скорее всего, забьет, но проиграет. Попробую предложить вариант – "победа "Барселона" и обе забьют". Хороший коэффициент – 2,04.