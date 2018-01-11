"Юта", "Майами" и "Даллас" одержали выездные победы

"Вашингтон" на своем паркете проиграл "Юте" в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах "Майами" выиграл у "Индианы", "Шарлотт" уступил "Далласу".

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Юта" - 104:107 (32:25, 18:21, 27:37, 27:24)

В: Уолл (35 + 11 передач), Бил (23), Портер (14)

Ю: Рубио (21), Джонсон (16), Митчелл (16), Юдо (16)

"Индиана" - "Майами" - 106:114 (26:38, 21:20, 31:26, 28:30)

И: Оладипо (26), Сабонис (18), Стивенсон (15), Богданович (15)

М: Драгич (20), Уайтсайд (16 + 15 подборов), Джонсон (15), Адебайо (15)

"Шарлотт" - "Даллас" - 111:115 (28:20, 24:39, 25:24, 34:32)

Ш: Уокер (41), Ховард (15), Лэмб (12)

Д: Барнс (25 + 11 подборов), Феррел (22), Новицки (19)