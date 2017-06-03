Уэйтерс станет свободным агентом

Защитник "Майами" Дион Уэйтерс откажется от опции игрока о продлении контракта на сезон-2017/18, утверждает ESPN. 25-летний баскетболист выйдет на рынок свободных агентов в этом году. По условиям соглашения, он мог заработать 3,2 миллиона долларов за следующий год.

В клубе знают на намерении Уэйтерса. Напомним, что защитник перешел в "Хит" в январе 2015 года из "Оклахома-Сити" в результате трехстороннего обмена. В минувшем сезоне он принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 15,8 очка, делая 4,3 передачи и 3,3 подбора (последние два показателя – лучшие в карьере).