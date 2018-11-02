Трипл-дабл Фокса принес "Сакраменто" победу над "Атлантой"

"Атланта" на своем паркете уступила "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА. Это пятая подряд победа "Кингз". Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Де'Аарон Фокс, оформивший трипл-дабл - 31 очко, 10 подборов и 15 результативных передач.

В другой встрече "Бостон" взял верх над "Милуоки", прервав победную серию "Бакс".

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Сакраменто" - 115:146 (29:35, 35:34, 23:46, 28:31)

А: Лин (23), Янг (14 + 10 передач), Бэйзмор (14)

С: Фокс (31 + 10 подборов + 15 передач), Хилд (27), Бьелица (19)

"Бостон" - "Милуоки" - 117:113 (23:16, 32:37, 38:25, 24:35)

Б: Ирвинг (28), Хорфорд (18), Хэйворд (18)

М: Адетокумбо (33 + 11 подборов), Брогдон (16), Миддлтон (16)