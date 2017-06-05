Тони Паркер: "Хочу провести в "Сан-Антонио" 20 сезонов"

Разыгрывающий "Сан-Антонио" Тони Паркер выразил надежду на продление контракта с клубом. 35-летний француз выступал за техасцев с 2001 года. Концовку нынешнего сезона он пропустил из-за травмы колена.

– Надеюсь, "Спэрс" предложат мне последний контракт, – цитирует RMC Sport Паркера. – Следующий год будет последним по действующему соглашению, и впервые в карьере я могу стать свободным агентом. Как я уже несколько раз говорил, хочу провести еще три сезона в "Сан-Антонио", довести их общее число до 20. Хочу продолжить показывать хорошую игру.