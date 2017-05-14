Стив Керр будет присутствовать на первом матче с "Сан-Антонио"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр посетит первый матч финальной серии плей-офф Западной конференции против "Сан-Антонио", сообщает ESPN. При этом он не будет присутствовать на скамейке "Воинов", а исполнять его обязанности продолжит Майк Браун.

51-летний специалист покинул расположение команды еще по ходу первого раунда плей-офф из-за осложнений после операции на спине, которые привели к постоянным головным болям. После этого он прошел курс специальных процедур.

Первый матч между "Голден Стэйт" и "Сан-Антонио" состоится сегодня, начало – в 22.30 по московскому времени.