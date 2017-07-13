"Сан-Антонио" сделал Симмонса неограниченно свободным агентом

"Сан-Антонио" отозвал квалификационное предложение защитнику Джонатону Симмонсу, утверждает ESPN. 27-летний баскетболист стал неограниченно свободным агентом. Впрочем, "Шпоры" намерены сделать новое предложение игроку и хотят сохранить его у себя в составе.

Также Симмонс ведет переговоры с еще несколькими клубами. В минувшем сезоне он принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 6,2 очка и делая 2,1 подбора. В 15 играх плей-офф на счету защитника 10,5 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи.