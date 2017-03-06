20:18 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Марк Кьюбан: "Хочу, чтобы Карри остался в "Далласе" навсегда"

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Владелец "Далласа" Марк Кьюбан выразил надежду, что защитник команды Сет Карри останется в команде до конца карьеры. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Карри в среднем за игру набирает 12,7 очка за матч. При этом с того момента, как младший брат MVP двух последних сезонов НБА стал игроком основного состава, он набирает в среднем за игру 17,3 очка.

– Руководство "Далласа" хочет, чтобы Карри остался здесь навсегда, – приводит Sports Day слова Кьюбана. – От него много пользы и мало шума, такие парни нам нужны.

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Материалы REN-TV

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