"Лейкерс" в овертайме обыграл "Даллас"

"Лейкерс" обыграл "Даллас" в овертайме регулярного матча НБА - 107:101. Самым результативным игроком встречи стал форвард Джулиус Рэндл, который набрал 23 очка и сделал 15 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Лейкерс" - 101:107 ОТ (20:31, 32:15, 21:24, 22:25, 6:12)

Д: Смит (23), Барнс (17), Мэттьюс (17).

Л: Рэндл (23+15 подборов), Кларксон (19), Колдуэлл-Поуп (17).