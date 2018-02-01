Леброн Джеймс рассмотрит предложения "Голден Стэйт", "Сан-Антонио" и "Майами"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс после этого сезона выслушает предложения от "Голден Стэйт", "Сан-Антонио" и "Майами". ESPN отмечает, что игрок с уважением относится к клубам и готов провести с каждым из них встречу.

Кроме того, в числе возможных претендентов на Джеймса называются "Хьюстон" и "Лейкерс", а также существует вариант с продлением контракта с "Кавальерс".