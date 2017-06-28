Крис Пол был недоволен, что Док Риверс не стал менять своего сына на Кармело Энтони

Разыгрывающий Крис Пол был недоволен главным тренером "Клипперс" Доком Риверсом, утверждает SportsCenter. Это стало одной из причин ухода баскетболиста в "Хьюстон". Причиной конфликта стал несостоявшийся переход Кармело Энтони в клуб из Лос-Анджелеса.

"Никс" были готовы отпустить форварда вместе с Сашей Вуячичем в обмен на Джамала Кроуфорда, Пола Пирса и Остина Риверса. Но наставник калифорнийцев отказался включать в сделку своего сына. Это вызвало серьезный раскол в раздевалке, сказавшийся и на качестве игры. Сам Пол расценил это так, что Док Риверс ставит собственного сына выше командных интересов.

Напомним, сегодня стало известно, что "Клипперс" обменяли 32-летнего защитника в "Хьюстон" на Патрика Беверли, Лу Уильямса, Монтреза Харрелла, Сэма Деккера и пик первого раунда драфта-2018 (защищенный в топ-3).