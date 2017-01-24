"Кливленд" проиграл "Нью-Орлеану", несмотря на 49 очков Ирвинга и трипл-дабл Леброна Джеймса

"Кливленд" на выезде уступил "Нью-Орлеану" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг, набравший 49 очков. Леброн Джеймс сделал трипл-дабл - 26 очков, 10 подборов и 12 передач. Лидер Восточной конференции потерпел второе поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Хьюстон" - 127:114 (33:33, 35:31, 25:27, 34:23)

М: Адетокумбо (31), Паркер (28), Монро (17).

Х: Харден (26+12 передач), Беверли (18), Капела (16).

"Нью-Орлеан" - "Кливленд" - 124:122 (35:26, 35:24, 24:36, 30:36)

Н: Джонс (36+11 подборов), Холидэй (33), Мотеюнас (14).

К: Ирвинг (49), Джеймс (26+10 подборов+12 передач), Лав (22+16 подборов).

"Индиана" - "Нью-Йорк" - 103:109 (34:22, 24:40, 17:24, 28:23)

И: Джордж (31), Тернер (22+10 подборов), Джефферсон (13).

Н: Энтони (26), Роуз (20), Эрнангомес (14+10 подборов).