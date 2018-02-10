"Кливленд" благодаря трипл-даблу Джеймса победил "Атланту"

В матче регулярного чемпионата НБА "Кливленд" на выезде победил "Атланту" – 123:107. В начале второй четверти "Кавальер" вел "+10", но "Хокс" удалось нивелировать это отставание и выйти вперед на 5 очков. Тем не менее, во второй половине матча "Кливленд" вновь получили солидный задел и сумел его удержать.

Трипл-даблом отметился Леброн Джеймс – 22 очка + 17 передач + 12 подборов.

НБА

Регулярный сезон

"Атланта" – "Кливленд" - 107:123 (27:31, 29:30, 26:36, 25:26)

А: Шредер (25), Принс (15), Дорси (14)

К: Корвер (30), Грин (24), Джеймс (22 + 17 передач + 12 подборов)