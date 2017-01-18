Кевин Дюрант: "Игра с "Оклахомой" никогда не будет для меня обычным матчем"

Форвард "Голден Стэйт" в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата НБА против своей бывшей команды – "Оклахома-Сити" подчеркнул, что эта встреча не будет для него обычной. Также Дюрант отказался говорить о защитнике "Тандер" Расселе Уэстбруке.

– Этот матч никогда не будет для меня обычной игрой, – приводит ESPN слова Дюранта. – Я просто собираюсь играть, ничего серьезного. Первый матч мы выиграли, теперь следующая игра.

Уэстбрук? Я не буду об этом говорить. Все, что касается игры, – пожалуйста, а об этом мне нечего сказать.