Кайри Ирвинг: "Хэйворд получил одну из двух самых страшных травм, что я видел"

Разыгрывающий "Бостона" Кайри Ирвинг поддержал своего одноклубника Гордона Хэйворда, который сломал ногу в первом матче регулярного чемпионата НБА против "Кливленда" (99:102). Баскетболист неудачно приземлился на ногу во время атаки своей команды и не смог подняться. Хэйворд покинул площадку на носилках под аплодисменты болельщиков.

– Это тяжело. Я видел несколько травм по ходу карьеры, да и у меня было несколько повреждений, – приводит ESPN слова Ирвинга. – Наверное, две худших травмы из тех, что я видел, были у Пола Джорджа в игре за сборную США в 2014 году и у Хэйворда. Надеюсь, он будет в порядке, мы будем молиться за него и поддерживать его, насколько это возможно.

Хэйворд сломал ногу в первом же матче за "Бостон"