Исполнилось 11 лет со дня матча, в котором Брайант набрал 81 очко

Сегодня исполняется 11 лет со дня матча, в котором защитник "Лейкерс" Коби Брайант набрал 81 очко. Это достижение состоялось 22 января 2006 года в поединке регулярного чемпионата НБА против "Торонто" (122:104). Отметим, что этот результат остается вторым в истории НБА – в марте 1962 года форвард "Филадельфии Уорриорз" Уилт Чемберлен набрал 100 очков в поединке с "Нью-Йорком" (169:147).

Watch All of @KobeBryant 81 Points in 3 Minutes (Jan. 22, 2006) pic.twitter.com/oDdqEoICVF – NBA History (@NBAHistory) 22 января 2017 г.