23:08 22 января | БАСКЕТБОЛ — НБА

Исполнилось 11 лет со дня матча, в котором Брайант набрал 81 очко

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Сегодня исполняется 11 лет со дня матча, в котором защитник "Лейкерс" Коби Брайант набрал 81 очко. Это достижение состоялось 22 января 2006 года в поединке регулярного чемпионата НБА против "Торонто" (122:104). Отметим, что этот результат остается вторым в истории НБА – в марте 1962 года форвард "Филадельфии Уорриорз" Уилт Чемберлен набрал 100 очков в поединке с "Нью-Йорком" (169:147).

 

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Материалы REN-TV

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