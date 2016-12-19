23:42 19 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

Игроки и СМИ выберут стартовые пятерки Матча звезд НБА

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Игроки клубов НБА и представители СМИ впервые в истории примут участие в выборе стартовых пятерок Матча звезд, информирует официальный сайт лиги. Доля болельщиков в выборе составит 50 процентов, тогда как действующие игроки и СМИ получат по 25 процентов. При этом баскетболистам будет разрешено голосовать за своих одноклубников. Голосование продлится с 25 декабря по 16 января. Запасных игроков, как всегда, будут выбирать главные тренеры клубов НБА. Матч звезд НБА состоится 19 февраля в Новом Орлеане.

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