Гриффин планирует завершить карьеру в "Клипперс"

Форвард "Клипперс" Блэйк Гриффин заявил, что не намерен покидать команду, и отметил, что хочет завершить карьеру в Лос-Анджелесе. Ранее сообщалось, что 28-летний баскетболист договорился с клубом о продлении контракта на пять лет и 173 миллиона долларов.

– Переговоры были непростыми, но этот клуб – то место, где я начал карьеру, и где хотел бы ее завершить, – цитирует The Score Гриффина. – Конечно, я жду, что моя роль в команде немного изменится. Летний лагерь? Перед операцией на ноге, врачи сказали мне, что у меня есть возможность принять в нем участие.