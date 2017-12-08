Фульц близок к возвращению в состав "Филадельфии" после повреждения

Разыгрывающий "Филадельфии" Маркелл Фульц близок к возвращению в строй после повреждения плеча, заявил Президент и генеральный менеджер команды Брайан Коланджело.

– Хорошая новость заключается в том, что его боли в плече прошли, – цитирует NBC Коланджело. – Однако теперь ему нужно перенаправить работу мышц, чтобы повреждение не повторилось.

Напомним, что из-за повреждения 19-летний баскетболист не играл с 23 октября. У первого номера драфта-2017 был диагностирован дисбаланс лопаточной мускулатуры в правом плече. Перед стартом сезона игрок перенес процедуру по откачиванию жидкости из поврежденного плеча. В этом сезоне он провел 4 матча за клуб, в среднем набирая по 6,0 очка, делая по 2,3 подбора и 1,8 передач.