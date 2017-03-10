Дабл-дабл Нуркича помог "Портленду" обыграть "Филадельфию"

"Портленд" одержал непростую победу в овертайме над "Филадельфией" (114:108 ОТ). В составе победителей дабл-дабл на счету центрового Юсуфа Нуркича – 28 очков и 20 подборов. У "Филадельфии" лучшим стал форвард Роберт Ковингтон, набравший 24 очка и сделавший 13 подборов.

"Филадельфия" потерпела третье поражение кряду, а "Портленд" продлил победную серию до четырех матчей.

НБА

Регулярный сезон

"Портленд" – "Филадельфия" – 114:108 ОТ (27:17, 30:35, 19:26, 21:19, 17:11)

П: Нуркич (28 + 20 подборов), Лиллард (24), Макколлум (23)

Ф: Шарич (28 + 9 подборов), Ковингтон (24 + 13 подборов), Окафор (16).