"Бруклин" без Мозгова проиграл "Миннесоте"

"Миннесота" на своем паркете переиграла "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА. Российский центровой "Нетс" Тимофей Мозгов на паркет не выходил.

В другой встрече "Денвер" выиграл у "Далласа", продлив победную серию до трех игр.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Бруклин" - 111:97 (30:11, 24:31, 24:23, 33:32)

М: Батлер (21), Уиггинс (21), Таунс (16 + 19 подборов)

Б: Окафор (21), Стаускас (15), Кэрролл (12)

"Денвер" - "Даллас" - 91:89 (30:26, 20:16, 16:32, 25:15)

Ден: Харрис (24), Мюррей (15), Лайлс (13 + 10 подборов)

Дал: Барнс (22), Смит (13), Феррел (12)