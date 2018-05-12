Бретт Браун: "Если "Филадельфия" хочет претендовать на титул, нужно подписать высококлассных игроков"

Главный тренер "Филадельфии" Бретт Браун отметил, что для успешной борьбы за чемпионский титул команде необходимо усиление. В текущем сезоне "Сиксерс" вылетели полуфинале Восточной конференции, уступив "Бостону" (1:4).

– В какой-то момент, когда для этого придет время, для победы в чемпионате нам понадобится помощь, – цитирует The Philadelphia Inquirer Брауна. – Если мы хотим претендовать на титул, то нам нужно подписать контракт с высококлассным игроком.

Отметим, что последний раз "Сиксерс" становились чемпионами в 1983 году.