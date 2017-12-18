Айзея Томас в январе дебютирует за "Кливленд"

Разыгрывающий Айзея Томас дебютирует за "Кливленд" в начале января, сообщает The Vertical. 28-летний игрок пропустил начало сезона из-за травмы бедра, которую он получил в прошлом сезоне во втором матче финала Восточной конференции, выступая за "Бостон".

Томас перешел в "Кавальерс" 30 августа в результате обмена Кайри Ирвинга в "Селтикс". В сезоне-2016/17 регулярного чемпионата НБА Томас принял участие в 76 матчах, он проводил на паркете в среднем по 33,8 минуты, набирал по 28,9 очка и отдавал по 5,9 передачи.

3 января "Кливленд" проведет матч против "Бостона".