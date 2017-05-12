34 очка Олдриджа помогли "Сан-Антонио" разгромить "Хьюстон" и выйти в финал конференции

"Сан-Антонио" на выезде обыграл "Хьюстон" в шестом матче 1/4 финала плей-офф НБА - 114:75. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Ламаркус Олдридж, который набрал 34 очка и сделал 12 подборов.

Этот результат позволил "Сан-Антонио" победить в серии со счетом 4-2. В финале конференции команды встретится с "Голден Стэйт".

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Шестой матч

"Хьюстон" - "Сан-Антонио" - 75:114 (24:31, 18:30, 22:26, 11:27)

Х: Ариза (20), Капела (15+12 подборов), Харден (10).

С: Олдридж (34+12 подборов), Симмонс (18), Миллс (14).

Счет в серии: 2-4.