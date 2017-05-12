34 очка Олдриджа помогли "Сан-Антонио" разгромить "Хьюстон" и выйти в финал конференции

"Сан-Антонио" на выезде обыграл "Хьюстон" в шестом матче 1/4 финала плей-офф НБА - 114:75. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Ламаркус Олдридж, который набрал 34 очка и сделал 12 подборов.
Этот результат позволил "Сан-Антонио" победить в серии со счетом 4-2. В финале конференции команды встретится с "Голден Стэйт".
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Шестой матч
"Хьюстон" - "Сан-Антонио" - 75:114 (24:31, 18:30, 22:26, 11:27)
Х: Ариза (20), Капела (15+12 подборов), Харден (10).
С: Олдридж (34+12 подборов), Симмонс (18), Миллс (14).
Счет в серии: 2-4.
DV1981
Ну что,кто там после 1 матча тут вонял,что Хьюстон с Харденом уничтожили САС...Шпоры без Паркера и Кавая просто разорвали Хьюстон)Хорошо смеется тот,кто смеется последний.
06:15
spadin
Браво шпоры.Пожалуй единственная команда побеждающая без лидеров за счет поставленной игры.Дождались серии и с воинами.Шансов против этой машины у вас немного,но проблемы вы им создадите.Будем следить.
06:13
khi
Харден- МВП :))) Как прихватили его в защите и судьи лимитировали его штрафные дав командам немного пообороняться сразу сдулся. Нет у него энергии лидера чтобы включать "форсаж" когда вся команда "встает". Вспоминается финал 2014 года, когда Кавай за защиту против Леброна подучил МВП финала, при том что Леброн набирал по моему более 30 очков за матч, понимаешь что тут сравнивать не чего. Да вообще что то не припомню случая когда при наличии в команде претендента на МВП сезона, в ключевом матче, этой команде привозили почти 40 очков, позор какой то, как после такого можно кричать на каждом углу что ты "лучший игрок НБА"? Написал немного на эмоциях так ка страшно разочарован игрой, какой то слив.
05:57