"Локомотив" уступил два очка "Гран Канарии" в Кубке Европы

"Локомотив" на своей площадке уступил "Гран Канарии" (66:68) в матче "Топ-16" Кубка Европы. По 12 очков в составе краснодарцев набрали Марди Коллинс и Мэтт Дженнинг. Для железнодорожников поражение стало первым на данной стадии турнира.
"Локомотив" по-прежнему возглавляет группу Е. "Гран Канария" идет второй.
Кубок Европы
Мужчины
"Tоп-16"
Группа E
"ЛОКОМОТИВ" (Россия) – "Гран Канария" (Испания) – 66:68 (28:22, 15:15, 7:19, 16:12)
Л: Коллинс (12 + 9 подборов), Дженнинг (12), Брокхофф (10), Зубков (9).
Г: Маккалебб (13), Курич (13), Пасечникс (12).
Don Miguel
Ну, вот, доигрались. Собственная крутизна вдарила по клумбе. РАНАВАТА (это по японски)
23:27 31 января
Grey Owl
дурацкая тактика фолить при равном счёте - вот и расплата за это пришла.
22:07 31 января