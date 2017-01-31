21:48 31 января | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Локомотив" уступил два очка "Гран Канарии" в Кубке Европы

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"Локомотив" на своей площадке уступил "Гран Канарии" (66:68) в матче "Топ-16" Кубка Европы. По 12 очков в составе краснодарцев набрали Марди Коллинс и Мэтт Дженнинг. Для железнодорожников поражение стало первым на данной стадии турнира.

"Локомотив" по-прежнему возглавляет группу Е. "Гран Канария" идет второй.

Кубок Европы

Мужчины

"Tоп-16"

Группа E

"ЛОКОМОТИВ" (Россия) – "Гран Канария" (Испания) – 66:68 (28:22, 15:15, 7:19, 16:12)

Л: Коллинс (12 + 9 подборов), Дженнинг (12), Брокхофф (10), Зубков (9).

Г: Маккалебб (13), Курич (13), Пасечникс (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Don Miguel

Ну, вот, доигрались. Собственная крутизна вдарила по клумбе. РАНАВАТА (это по японски)

23:27 31 января

Grey Owl

дурацкая тактика фолить при равном счёте - вот и расплата за это пришла.

22:07 31 января

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