21:12 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Химки" дома разгромили "Валенсию"

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"Химки" в домашнем втором матче 1/4 финала Кубка Европы разгромили "Валенсию" – 98:74. Лучшим снайпером поединка стал защитник российского клуба Джейкоб Пуллен, набравший 18 очков.

Напомним, в первой встрече подопечные Душко Ивановича в гостях уступили со счетом 82:88.

Кубок Европы

1/4 финала

Второй матч

"ХИМКИ" (Россия) – "Валенсия" (Испания) – 98:74 (18:15, 27:26, 24:21, 29:12)

Х: Пуллен (18), Швед (17+11 передач), Соколов (16).

В: Састр (18), Дублевич (17).

Первый матч - 82:88

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Grey Owl

Толку только мало от этого разгрома. Я считаю, что с двумя играми честнее.

22:51

bezik

Да,был не прав, с этого года до двух побед играют

22:46

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