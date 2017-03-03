"Химки" дома разгромили "Валенсию"

"Химки" в домашнем втором матче 1/4 финала Кубка Европы разгромили "Валенсию" – 98:74. Лучшим снайпером поединка стал защитник российского клуба Джейкоб Пуллен, набравший 18 очков.
Напомним, в первой встрече подопечные Душко Ивановича в гостях уступили со счетом 82:88.
Кубок Европы
1/4 финала
Второй матч
"ХИМКИ" (Россия) – "Валенсия" (Испания) – 98:74 (18:15, 27:26, 24:21, 29:12)
Х: Пуллен (18), Швед (17+11 передач), Соколов (16).
В: Састр (18), Дублевич (17).
Первый матч - 82:88
Grey Owl
Толку только мало от этого разгрома. Я считаю, что с двумя играми честнее.
22:51
bezik
Да,был не прав, с этого года до двух побед играют
22:46