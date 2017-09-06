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11:24 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Тренер сборной Великобритании: "Швед - очень опасный игрок, все видят, на что он способен"


Главный тренер сборной Великобритании по баскетболу Джо Пранти в преддверии заключительного матча группового турнира чемпионата Европы-2017 против России отметил, что его команде будет непросто противостоять защитнику россиян Алексею Шведу. Он добавил, что команда России является непростым соперником.

 
Вчера. Стамбул. Россия - Латвия - 69:84. Россияне Никита КУРБАНОВ (слева), Андрей ВОРОНЦЕВИЧ и Тимофей МОЗГОВ (справа) против форварда сборной Латвии Ролана СМИТА (с мячом в центре).С кем Россия сыграет в плей-офф Евробаскета-2017?

Напомним, что ранее Россия обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Великобритания проиграла все четыре матча в группе и лишилась шансов на выход в решающую стадию турнира.

Швед – очень опасный игрок. Все видят, на что он способен на этом турнире, – приводит ТАСС слова Пранти. - Он генерирует атаки сборной, делает сложнейшие решающие броски. У сборной России есть Тимофей Мозгов – с его габаритами и опытом игры в НБА. Можно продолжать и продолжать перечислять достоинства российской сборной. Мы знаем, что она является тяжелым соперником и на что она способна.

Матч между сборными России и Великобритании пройдет 7 сентября и начнется в 14.30 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4537287

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