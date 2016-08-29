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Телетович пропустит матч против России в отборе Евробаскета

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Капитан сборной Боснии и Герцеговины Мирза Телетович не примет участия в матче отборочного турнира Евробаскета-2017 против России. Встреча должна состояться 31 августа в Перми.

– Учитывая тот факт, что почти два года назад наш капитан был госпитализирован из-за двусторонней тромбоэмболии легочной артерии, ему необходимо избегать длительных поездок, во время которых приходится долго сидеть, – цитирует пресс-служба РФБ врача сборной Боснии Амира Омебрашича. – Особенно это касается полетов на самолете, которые способны вызвать обострение заболевания.

Напомним, что тромбоэмболия была диагностирована у Телетовича в январе 2015 года. Он пропустил остаток сезона, после чего сменил "Бруклин" на "Финикс". В 79 матчах регулярного чемпионата НБА за "Санс" форвард в среднем набирал 12,2 очка.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2016/08/27/teletovich-propustit-match-so-sbornoj-rossii-v-permi/

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