Телетович пропустит матч против России в отборе Евробаскета

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Мирза Телетович не примет участия в матче отборочного турнира Евробаскета-2017 против России. Встреча должна состояться 31 августа в Перми.

– Учитывая тот факт, что почти два года назад наш капитан был госпитализирован из-за двусторонней тромбоэмболии легочной артерии, ему необходимо избегать длительных поездок, во время которых приходится долго сидеть, – цитирует пресс-служба РФБ врача сборной Боснии Амира Омебрашича. – Особенно это касается полетов на самолете, которые способны вызвать обострение заболевания.

Напомним, что тромбоэмболия была диагностирована у Телетовича в январе 2015 года. Он пропустил остаток сезона, после чего сменил "Бруклин" на "Финикс". В 79 матчах регулярного чемпионата НБА за "Санс" форвард в среднем набирал 12,2 очка.