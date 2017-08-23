Станислав Еремин: "Сборной России предстоит серьезная проверка после ухода Хряпы и Мони"

Глава тренерского совета РФБ Станислав Еремин в интервью "СЭ" отметил, что у сборной России подобрался хороший состав перед Евробаскетом-2017. По его словам, главная задача Сергея Базаревича - решить вопросы управления командой и психологией.

– Стоит ли делать серьезные выводы после трех поражений в товарищеских играх?

– Иногда и по товарищеским матчам видно, что команда находится, например, в плохом физическом или психологическом состоянии. А иногда результаты ни о чем не говорят, поскольку только тренеры знают, какие нагрузки они давали игрокам до этого и что будет дальше. Мне кажется, что важнее даже не счет – все сборные сейчас в разном состоянии, наверняка не только мы, но и соперники решали какие-то свои задачи. Кто-то играл на 100 процентов, кто-то отрабатывал стратегические моменты или тактику. Меня больше тревожит другое.

– Что же?

– В квалификации главного тренера не надо сомневаться, он достаточно сильный специалист. Но вот удастся ли ему решить вопросы управления командой и психологического состояния? У нас действительно собрался один из лучших составов за все время. Может, только немного хромает позиция первого номера. Но игрокам предстоит серьезная проверка после ухода Виктора Хряпы и Сергея Мони. У нас в команде ребята уже достаточно опытные, финансово обеспеченные, свободные. Мотивация, единение, психология – вот это сейчас на первом месте. Получится сделать это у Базаревича и его помощников – придет результат. Иначе будет сложно. (Антон БАБОШИН)

Полное интервью Станислава Еремина