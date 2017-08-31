Словения обыграла Польшу в матче-открытии Евробаскета благодаря 30 очкам Драгича

Сборная Словении одолела Польшу (90:81) в стартовом матче группового турнира Евробаскета-2017. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий словенцев Горан Драгич, набравший 30 очков. У поляков 22 баллами отметился форвард Матеуш Понитка.

Напомним, что обе команды выступают в группе А, где их соперниками станут Франция, Финляндия, Греция и Исландия.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа A

Словения – Польша – 90:81 (24:22, 29:24, 21:12, 16:23)

С: Драгич (30), Видмар 911), Дончич (11 + 8 подборов), Препелич (10).

П: Понитка (22 + 13 подборов), Слотер (12 + 6 передач), Карновски (11).