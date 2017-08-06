Сергей Карасев: "Постараемся показать, что мы ничего не хуже команды, которая выиграла Евробаскет-2007"

Защитник "Зенита" Сергей Карасев оценил игру сборной России против Израиля на Кубке Кондрашина и Белова. Игрок признался, что сильно переживает из-за того, что не может сыграть за национальную команду из-за травмы.

– Как оцените игру против Израиля?

– Видно, что подготовка только началась. У ребят было много тренировочных дней и они немного "подсели". В прошлом году мы доказали, что у нас боеспособная команда. Сергей Базаревич делает все правильно. Сейчас он нагружает ребят, чтобы к чемпионату Европы все подошли в боевой форме. Думаю, такие поражения – лишний повод поработать над ошибками и понять, чего не хватило.

– Говорят, эта сборная – сильнейшая за последние годы. Согласны?

– Хочется в это верить. Пока рано так утверждать, мы толком ничего не выиграли. Но видно, с каким желанием ребята приезжают в сборную, с каким желанием отдаются на тренировках и играх. Надеюсь, в ближайшие годы мы покажем, что ничем не хуже команды, которая выиграла Евробаскет-2007 и бронзу Олимпиады.

– Ребята говорили, как вас не хватает этой команде?

– Говорили. Я и сам очень сильно переживаю. Сейчас смотрел за игрой и очень хотел выйти на площадку, помочь команде. Это жизнь... Надеюсь, ребята отберутся на чемпионат мира и мы встретимся там. И станем еще сильнее. (Сергей ЯРЕМЕНКО)