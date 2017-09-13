Сергей Базаревич: "Мы были немного заторможенные. Наверное, из-за стресса"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич оценил состояние своей команды в начале четвертьфинального матча чемпионата Европы с Грецией (74:69) и поделился своим мнением о травме Дмитрия Кулагина.

- У Алексея Шведа и Дмитрия Кулагина были повреждения. Серьезные?

- У Шведа, думаю, нет. А у Димы будем смотреть. Выглядит не очень хорошо. Надеюсь, доктора смогут что-то сделать, чтобы он играл. Он травмировался, казалось, серьезно, но рвался на площадку. Это показатель.

- Недостаток концентрации - от волнения?

- Может быть. Четвертьфинал - самая противная история. Да, сейчас добавили 1/8, которую тоже приятной не назовешь. Но четвертьфинал всегда был таким - или ты продолжаешь бороться за награды, или... Мы были немного заторможенные, наверное, это следствие стресса.

- После этой победы он спадет?

- Теперь понятно, что мы все-таки еще две встречи будем играть. Рады остаться тут. Хотя еду в гостинице уже видеть не могу. Но предпочту питаться ей подольше (смеется). Вот Андрей Кириленко в свободный день сводил нас в ресторан, спасибо ему. Хорошо посидели.

- На групповом этапе вам пришлось сыграть пять матчей за неделю, теперь приходится играть через два дня на третий. Это создает трудности?

- График какой уж есть. Но здесь есть возможность хоть как-то подготовиться к играм. Так легче, чем подряд. Там больше приходится действовать с листа, здесь есть вещи, которые можно подготовить. (Антон БАБОШИН)