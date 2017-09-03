Семен Антонов: "Сборная еще ничего не сделала. Надо двигаться дальше"

Форвард сборной России Семен Антонов поблагодарил болельщиков за поддержку в стартовых матчах Евробаскета. По его мнению, команда должна отнестись с уважением к Бельгии, матч против которой состоится 4 сентября.

Напомним, на старте чемпионата Европы команда Сергея Базаревича обыграла Турцию (76:73) и Сербию (75:72).

– Рассчитывали на такой удачный старт?

– Конечно, мы думали об этом, - цитируют "Известия" Антонова. - Концентрировались на первом матче с Турцией. Он получился довольно нервным, с перепадами. С Сербией играли спокойнее, всё-таки у соперника не было такой горячей поддержки трибун. Впереди выходной, а потом игра с Бельгией. Это очень серьезный соперник, несмотря на их крупное поражение от Латвии. Нужно с уважением отнестись к нему.

– После двух побед над фаворитом группы можно немного выдохнуть?

– Нет, еще ничего не сделано. Надо двигаться дальше.

– В Стамбул приехало около 50 болельщиков сборной России. Чувствовалась их поддержка?

– Да, конечно. В матче с Турцией их было слышно только моментами. Но там было нереально перекричать 10 тысяч турецких болельщиков. А вот с сербами их поддержка очень ощущалась. Наши люди на трибунах – это здорово – спасибо им. Спасибо и тем, кто искренне переживает за нас дома, у экранов телевизоров. Верит в нас.