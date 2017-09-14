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20:21 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Кулагин может сыграть с Сербией в полуфинале Евробаскета


Шансы защитника сборной России Дмитрия Кулагина выйти на площадку в полуфинальном матче чемпионата Европы против Сербии велики, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

25-летний баскетболист подвернул ногу в четвертой четверти четвертьфинального поединка с Грецией (74:69) и покинул паркет, опираясь на врачей. Но сумел вернуться в игру на последние секунды встречи.

Напомним, что поединок между Россией и Сербией состоится 15 сентября. Начало – в 21.30 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/basketball/20170914/1125736974.html

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