Кулагин может сыграть с Сербией в полуфинале Евробаскета

Шансы защитника сборной России Дмитрия Кулагина выйти на площадку в полуфинальном матче чемпионата Европы против Сербии велики, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

25-летний баскетболист подвернул ногу в четвертой четверти четвертьфинального поединка с Грецией (74:69) и покинул паркет, опираясь на врачей. Но сумел вернуться в игру на последние секунды встречи.

Напомним, что поединок между Россией и Сербией состоится 15 сентября. Начало – в 21.30 по московскому времени.